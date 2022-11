Un giovane di 23 anni, Francesco Donzello, è stato trovato morto a Comiso, nel ragusano. Il giovane era uscito di casa per fare una corsa e quando non è rientrato i familiari hanno dato l'allarme.

Alle ricerche si sono dedicati carabinieri e Vigili del Fuoco. Il corpo del giovane è stato ritrovato in un dirupo. La Procura di Ragusa ha aperto un'inchiesta.