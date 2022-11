Pubblicata la legge sull'Insularità, Casellati: doveroso riconoscimento

Sta per entrare in vigore la legge costituzionale 7 novembre 2022 sull'insularità approvata nella precedente legislatura.

Con questa normativa "la Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità".

"Finalmente vengono riconosciute anche a livello costituzionale le difficoltà oggettive in cui sono costretti a vivere gli italiani residenti nelle isole. Era doveroso garantire loro di poter fruire dei diritti fondamentali come tutti gli altri cittadini, e questa legge consentirà di soddisfare tale esigenza, attenuando gli svantaggi legati alle difficoltà di comunicazione". Lo ha detto il Ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa Elisabetta Casellati.

"È una legge che, rimuovendo gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, - ha aggiunto il Ministro Casellati - si allinea perfettamente con le misure europee per la continuità territoriale e il rispetto dei diritti fondamentali relativi alla libertà di circolazione e di soggiorno".