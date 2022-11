Comiso, trovato cadavere in un burrone: giallo sulla morte di un giovane

Giallo a Comiso sulla morte di un ragazzo di 23 anni, Francesco Donzelli. Il giovane è stato trovato cadavere questa mattina in fondo ad un dirupo di contrada Canicarao. Il ragazzo era uscito di casa ieri mattina intorno alle 10.30 per fare jogging in una zona boschiva. I genitori non vedendolo rientrare all’ora di pranzo hanno iniziato a cercarlo riuscendo a individuare l'automobile parcheggiata nella zona. Intorno alle 17 è stata presentata denuncia ai carabinieri che si sono attivati per le ricerche insieme ai vigili del fuoco e alle unità cinofile. La contrada Canicarao frequentata dal giovane è stata battuta anche durante la notte senza esito. Alle 6,30 di stamattina la tragica scoperta: il corpo senza vita del 23enne è stato trovato in fondo ad un dirupo. Il decesso potrebbe essere stato causato da un malore o dalla caduta, anche se il corpo non presenta segni compatibili con una caduta. E’ stata comunque disposta l’autopsia dal Pubblico ministero di turno, Silvia Giarrizzo. Attualmente, la salma si trova all’obitorio del cimitero di Comiso.

(Foto Franco Assenza)