Ars, Nello Dipasquale (Pd) eletto deputato questore

Sono stati eletti i deputati questori della Assemblea regionale siciliana. Hanno votato in 68 e sono stati eletti Giuseppe Geremia Lombardo (36 voti, Autonomisti), Vincenzo Figuccia (34 voti, Lega) e Nello Di Pasquale (25, Pd). Hanno preso voti anche Giuseppe Lombardo (19), e Federica Marchetta (1).

Il Partito Democratico di Ragusa esprime soddisfazione per il prestigioso incarico ottenuto dall’onorevole Nello Dipasquale, eletto Questore del Parlamento siciliano.

“Dopo lo straordinario risultato del Partito Democratico alle regionali, che nella città di Ragusa ha ottenuto oltre il 25% contribuendo alla riconferma dell’on. Nello Dipasquale all’Assemblea Regionale Siciliana - commenta il segretario cittadino Peppe Calabrese - questa sera abbiamo avuto una nuova buona notizia. Siamo orgogliosi dell’elezione dell’on. Dipasquale tra i membri dell’Ufficio di Presidenza del Parlamento siciliano, nel ruolo di deputato questore. Si tratta di un incarico importante nella gestione dei lavori dell’ARS. Inoltre, in questo modo, la provincia di Ragusa mantiene la propria presenza nell’Ufficio di Presidenza e siamo sicuri che Dipasquale, con il proprio bagaglio di esperienza, ricoprirà il ruolo al meglio”.