Sicilia, Nino Minardo (Lega): per il nuovo governo regionale sfide importanti

“Il nuovo governo regionale guidato dal Presidente Schifani ha davanti a sé sfide molto importanti che sono certo affronterà con abnegazione. Come parlamentare nazionale assicuro totale collaborazione per il bene della Sicilia e dei siciliani” così in una nota il parlamentare modicano Nino Minardo, presidente della Commissione difesa della Camera e segretario regionale della Lega. “Buon lavoro al presidente Schifani e agli assessori Sammartino e Turano - aggiunge Minardo - che hanno due deleghe fondamentali e che lavoreranno a stretto contatto con ministri e parlamentari della Lega”.