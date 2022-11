Regione, Lo Giudice (Sicilia Vera); siamo l'unica opposizione al Governo Schifani

“Abbiamo sopportato per una settimana le gratuite accuse di essere la stampella dell'ex maggioranza che sostiene il governo Schifani attribuendo a Cateno De Luca il ruolo di vicepresidente in pectore del Parlamento siciliano quale compenso di un nostro presunto sostegno per l'elezione del presidente dell’assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno.

Dalla composizione dell'ufficio di Presidenza che oggi si è definito in aula è chiaramente emerso che Cateno De Luca non ha mai chiesto alcuna posizione a titolo personale e il tradizionale rito di chi ha fatto sempre finta opposizione nel parlamento siciliano si è riproposto in salsa Cinque Stelle e PD.

Pur avendo titolo a richiedere alle opposizioni di votare come vicepresidente del parlamento siciliano Cateno De Luca, essendo il candidato dell'opposizione più votato dal popolo siciliano, abbiamo ben volentieri accettato la richiesta di Cinque stelle di votare Nuccio Di Paola nonostante si sia qualificato alle elezioni regionali al quarto posto.

La maggioranza di Schifani ha preferito lo stesso Di Paola quale presidente vicario con alcuni voti che sono stati determinanti per battere la candidata ufficiale Lantieri.

Non abbiamo partecipato alla spartizione dei rimanenti posti dell'ufficio di presidenza con i questori e i segretari perché siamo fermamente convinti che la moralizzazione della politica debba iniziare proprio da Palazzo dei Normanni rendendo pubbliche tutte le dinamiche che all'ombra del parlamento siciliano forniscono una rappresentazione distorta tra maggioranza e pseudo opposizione.

In questi giorni scanditi da incontri e riunioni per la definizione dell’ufficio di presidenza ancora una volta abbiamo assistito alle vecchie dinamiche.

Questa fase iniziale conferma ciò che qualcuno ha cercato di mettere in dubbio, attribuendoci ruoli che non abbiamo né richiesto né voluto, ovvero che siamo l'unica e autentica opposizione all'ex maggioranza di Schifani e alle pseudo opposizioni PD e Cinque Stelle".

Lo dichiara il coordinatore dei gruppi parlamentari Sicilia Vera e Sud chiama Nord Danilo Lo Giudice.