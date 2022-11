Palermo, alla libreria Tante Storie si presenta il libro "Quei sorrisi noir" in memoria di Marco Frilli

Una antologia con 56 racconti in memoria di Marco Frilli con la prefazione di Dario Vergassola. "Quei sorrisi noir" è il titolo dell'originale antologia che sarà presentata venerdì 18, alle 18, alla libreria Tante Storie di via Ariosto a Palermo. Parteciperanno alla presentazione del libro gli scrittori Vincenzo Maimone, Alberto Minnella, Roberto Mistretta, e l'editore Carlo Frilli. A fare da moderatore, il titolare della Libreria Tante Storie, Giuseppe Castronovo.

L’antologia, di cui parte del ricavato delle vendite sarà devoluto in beneficienza, è curata da Armando d’Amaro che di Marco Frilli era buon amico.

Nella sua prefazione Vergassola sottolinea: “Ridere della morte. È lecito assumere atteggiamenti scherzosi se non irriverenti nei confronti di un evento tanto doloroso? Sì, proprio perché il fine vita celato dietro l’angolo ci spaventa e quello che raggiunge gli altri ci fa soffrire possiamo – anzi dovremmo – alleviarne il peso mettendo in campo quanto di più efficace l’intelligenza ci mette a disposizione: l’ironia. Ironia che, con i suoi paradossi, estrae dal tragico l’elemento comico che nel primo spesso si nasconde, attenuandone il dramma: non per nulla è da millenni uno dei metodi di sopravvivenza del popolo ebraico verso le terribili avversità subite, portandolo a dissacrare persino la Shoah.”

Questi gli autori della raccolta: Massimo Ansaldo, Michela Bellini, Maria Bellucci, Emiliano Bezzon, Mauro Biagini, Marco Bonini, Fabrizio Borgio, Rino Casazza, Roberta Castelli, Maria Loreta Chieffo, Armando d’Amaro, Sabrina De Bastiani-Daniele Cambiaso, Emanuela Delmiglio, Daniela Domenici, Elio Esposito, Massimo Fagnoni, Morena Fellegara, Luisa Ferrari, Chiara Forlani, Maurizio Miro Gatti, Antonella Grandicelli, Domenico Ippolito, Fabio Livoti, Sabrina Lombardo, Enrico Luceri, Valentina Lusetti, Achille Maccapani, Giorgio Maimone, Federica Marchetti, Nathan Marchetti, Pietro Marengo, Angelo Marenzana, Maria Masella, Roberto Mistretta, Manuela Monaco, Sergia Monleone, Gianluca Morozzi, Roberto Negro, Isabella Nicora, Andrea Novelli, Arianna Orrù, Gianni Ottonello, Paola Mizar Paini, Emanuela Prestinari, Maria Rosaria Pugliese, Alessandro Reali-Lorenza Malusà, Nicoletta Retteghieri, Giorgio Rizzo, Barbara Squassino, Monica Sommacampagna, Giada Trebeschi, Maria Teresa Valle, Paola Varalli, Nicola Verde, Laura Veroni, Giampiero Villavecchia.