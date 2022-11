Aci Catena, maltratta anziana madre per avere soldi: arrestato 51enne

Un 51enne di Aci Catena, indagato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione, è stato arrestato dai carabinieri e rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza, a Catania. L'uomo si sarebbe reso responsabile di continui atteggiamenti violenti nei confronti della madre di 89 anni con la quale era andato a vivere dopo la separazione dalla moglie. L'anziana sarebbe stata oggetto di continue minacce e di comportamenti violenti conseguenti a continue richieste di denaro da parte del figlio per l’acquisto di alcolici e di stupefacenti. Ad ogni diniego opposto dalla donna sarebbe seguita una violenta reazione da parte del figlio, da gravi minacce, danneggiamenti di suppellettili e persino una circostanza nella quale il 51enne le avrebbe strappato il telefono dalle mani per impedirle di chiamare i Carabinieri. In un altro episodio l’indagato avrebbe agito contro la madre con torture psicologiche, accendendole la luce per impedirle di dormire. La donna non avrebbe denunciato gli episodi per non creare al figlio problemi giudiziari. Ma, stanca di subire, si è, nei giorni scorsi, recata in caserma accompagnata da un altro figlio ed ha denunciato tutto.