Ars, Abbate (DC): più vicina stabilizzazione lavoratori socialmente utili

“La stabilizzazione degli Asu (Attività socialmente utili) è stata per noi una priorità per tutta la campagna elettorale" - afferma in una nota il deputato regionale modicano della DC, Ignazio Abbate - " e oggi, grazie all'Assessorato di competenza che è stato assegnato al nostro gruppo DC, possiamo affermare che la loro stabilizzazione è molto più vicina di quanto non sia mai stata in passato. A tal proposito voglio fare i migliori auguri al nostro neo assessore, Nuccia Albano, persona competente con la quale lavoreremo in simbiosi per arrivare agli obiettivi prefissati. Questi lavoratori che da 25 anni vivono in un limbo di precariato meritano pari dignità dei loro colleghi che invece hanno avuto la possibilità di una stabilità economica e lavorativa. E questa stabilizzazione deve essere regolamentata da una norma regionale che in tempi brevi possa essere operativa e soprattutto rapida, considerata la tempistica con la quale qualcuno di loro è stato stabilizzato in passato. D'altronde senza gli ASU, oggi, tantissimi servizi non verrebbero erogati. Per cui posso affermare con certezza che la stabilizzazione degli Asu sarà tra i primi argomenti che tratteremo come DC. In provincia di Ragusa sono diverse centinaia i lavoratori in questa condizione di limbo, molti impiegati nella sanità, altri negli enti pubblici. Per loro il futuro appare oggi più roseo".