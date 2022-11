Sicindustria, le imprese aprono agli studenti con il Pmi day

Domani, venerdì 18 novembre, le imprese delle province di Agrigento, Messina, Palermo e Ragusa apriranno le porte a studenti e insegnanti in occasione della tredicesima edizione del Pmi Day, la giornata nazionale delle piccole e medie imprese organizzata da Piccola Industria di Confindustria, che anche quest'anno vedrà Sicindustria in prima linea. Il Pmi Day, che si svolge in Italia e all'estero, consente ai ragazzi, mediante le visite in azienda, di vedere come nascono i prodotti e i servizi e di cogliere l'esperienza delle persone che contribuiscono a realizzarli. Un'iniziativa pensata proprio per contribuire a diffondere la conoscenza della realtà produttiva delle imprese, le opportunità che possono offrire e il loro impegno quotidiano in favore della crescita.

"L'obiettivo di questa giornata - spiega Roberto Franchina, presidente della Piccola Industria di Sicindustria - è quello di creare un legame sempre più stretto e consapevole tra il mondo della scuola e quello dell'impresa. Dobbiamo far toccare con mano ai nostri giovani che cosa sia una fabbrica, mostrando loro come nasce un prodotto o un servizio e come un'idea si trasforma in progetto. Solo così, infatti, potranno essere consapevoli del valore sociale delle imprese, ne comprenderanno l'importanza per l'economia del territorio e avranno un esempio concreto di ciò che è possibile fare grazie alla passione, alla creatività e alla perseveranza".Tema dell'edizione 2022 è la bellezza.

La bellezza del saper fare italiano, espressione delle capacità, dei valori, della cultura che ritroviamo nelle produzioni di beni e servizi delle imprese. La bellezza, come asset, come carattere distintivo e fattore competitivo che nasce dall'attitudine a "fare bene". Bellezza come cultura della formazione e della ricerca, come qualità delle relazioni che si sviluppano all'interno della comunità aziendale. Bellezza come bene comune da comunicare e condividere con l'ecosistema. Bellezza come libertà, giustizia, tolleranza, solidarietà e legalità. Una Giornata per conoscere il valore del lavoro, l'importanza e la bellezza di intraprendere, di trasformare un'idea in progetto e un progetto in un risultato concreto, dell'assumersi responsabilità anche oltre i cancelli dell'azienda, del "fare insieme" per condividere saperi e nuovi traguardi.

L'iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero dell'Istruzione e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ed è inserita nella Settimana della Cultura d'Impresa organizzata da Confindustria e nella Settimana europea delle PMI

promossa dalla Commissione europea.