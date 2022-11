Sistema Montante, udienza sospesa: forse il processo finisce a Catania

Slitta al 19 dicembre il maxiprocesso sul sistema Montante che si celebra a Caltanissetta nei confronti di 30 imputati. Nel corso dell'udienza di oggi, l'avvocato Giuseppe Dacqui' ha rappresentato alla Corte l'opportunita' di sospendere il processo in attesa che venga ufficializzata la nomina di Nicolo' Marino, costituitosi parte civile, quale nuovo Procuratore aggiunto presso la Procura di Caltanissetta. L'avvocato Dacqui' ha premesso che "in Italia, al di la' di quello che e' l'immaginario collettivo, mentre vi e' la certezza della pena non vi e' la certezza del diritto". Sia nella fase dell'udienza preliminare che dibattimentale proprio l'avvocato Dacqui' aveva sollevato la questione dell'incompetenza territoriale del Tribunale di Caltanissetta, atteso che, al tempo dei fatti, Marino, sia pure in quel periodo assessore regionale, risultava nella pianta organica della Procura di Caltanissetta. L'eccezione, pero' , era stata rigettata sia dal Gup che dal Tribunale sul presupposto che in quel periodo il Marino non esercitava le funzioni. "Oggi - ha evidenziato Dacqui' - l'attuale nomina di Marino quale procuratore aggiunto di Caltanissetta determina lo spostamento della competenza al Tribunale di Catania". Alla richiesta si sono associati tutti gli altri difensori e anche il pubblico Ministero Maurizio Bonaccorso, ha sostenuto l'opportunita' di sospendere l'attivita' processuale in attesa del nuovo incarico assegnato a Marino. Il Tribunale ha accolto la richiesta e ha rinviato al prossimo 19 dicembre in attesa appunto dell'ufficializzazione della nomina di Marino a nuovo procuratore aggiunto alla Procura di Caltanissetta. Il processo potrebbe essere celebrato a Catania.