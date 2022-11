Siracusa, al Santuario della Madonna delle Lacrime incontro per la pace

"Maria profezia di Dio" è il titolo dell'incontro per la pace che avrà luogo sabato, 19 novembre, alla Basilica Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa. L'Incontro per la pace, organizzato come ogni anno dai Gruppi di Preghiera della Regina della pace, prenderà il via alle ore 15.30. All'incontro interverrà l'arcivescovo di Siracusa, monsignor Francesco Lomanto. Seguirà l'intervento di padre Gian Matteo Roggio, docente della Pontificia Facoltà Teologica Marianum di Roma e del giornalista e scrittore Saverio Gaeta. Concluderà padre Marinko Sakota, parroco emerito di Medjugorje. Quindi seguirà la cerimonia di custodia del fuoco della fede con processione dal Santuario alle catacombe, accensione della fiaccola della fede all'altare di San Paolo. Poi la fiaccolata dalle catacombe al Santuario dove avrà luogo la celebrazione eucaristica presieduta da padre Marinko. Concluderà don Aurelio Russo, rettore del Santuario.