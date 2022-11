Policlinico Catania, celebrata la giornata internazionale della prematurità al Rodolico e al San Marco

L’Azienda ospedaliero universitaria Policlinico “G. Rodolico –San Marco” di Catania, guidata dal direttore generale dott. Gaetano Sirna, anche quest’anno ha voluto celebrare la giornata internazionale della Prematurità nei due presidi, il Policlinico “Rodolico” di via Santa Sofia e il San Marco di viale Carlo Azeglio Ciampi a Librino.

Al “San Marco” si è svolto un incontro con i genitori dei bimbi nati prematuri e ricoverati in ospedale, nell’Unità Operativa Complessa di Utin e Neonatologia I diretta dal prof. Raffaele Falsaperla. I locali, per l’occasione, sono stati addobbati con palloncini viola, il colore della manifestazione.

Al “Rodolico” si è svolto un incontro analogo nell’Unità Operativa Complessa di Utin e Neonatologia II diretta dal prof. Vincenzo Di Benedetto. In particolare, i genitori sono stati accolti dalla responsabile dell’UTIN, dott.ssa Pasqua Betta, e dal personale con indosso mascherine viola, nell’ambulatorio dedicato all’allattamento al seno, inaugurato lo scorso anno in occasione delle celebrazioni del 17 novembre e guidato dalla dott.ssa Maria Carmela Caracciolo.