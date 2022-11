Violenza contro le donne, un corteo a Floridia organizzato dalla Fidapa

La Fidapa di Floridia in collaborazione con l'amministrazione comunale e la partecipazione degli studenti, il prossimo 25 novembre scenderà in strada nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Per sensibilizzare l'opinione pubblica alle 16 partirà un corteo da piazza Marconi che raggiungerà piazza del Popolo. Alla manifestazione della Fidapa, parteciperanno le associazioni cittadine e gli istituti superiori di Floridia. "Si tratta di una ricorrenza voluta dalle Nazioni Unite che l’ha istituzionalizzata il 17 dicembre 1999 con una risoluzione, la 54/134, dove si definisce questa violenza «una delle violazioni dei diritti umani più diffuse, persistenti e devastanti che, ad oggi, non viene denunciata, a causa dell’impunità, del silenzio, della stigmatizzazione e della vergogna che la caratterizzano». Così la dichiarazione della presidente Fidapa di Floridia, Anna Sarnataro.