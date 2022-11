Forza Italia, Silvio Berlusconi: "Lavoro per ricomporre la frattura in Sicilia"

Silvio Berlusconi al lavoro per sanare lo scontro interno scoppiato dentro Forza Italia in Sicilia.

Fonti vicine al Presidente azzurro riferiscono che da parte del Cavaliere c'è la forte volontà di ricomporre la situazione tra Gianfranco Miccichè e Renato Schifani, cercando un punto di caduta per non scontentare nè l'uno, nè l'altro, grazie a un'operazione di grande diplomazia.

Sicuramente - trapela da Arcore - ci sono ferite da sanare: la scelta di Schifani di accogliere tra gli assessori non eletti ha certamente provocato dei malumori. A questo punto - riferiscono le stesse fonti - sul tavolo c'è il tentativo di trovare delle compensazioni sulle presidenze di Commissioni e nella riorganizzazione generale del gruppo in Regione.