Siracusa si ferma per la vertenza Lukoil: il lavoro non si tocca

Diverse miglia di persone hanno partecipato a Siracusa al corteo promosso da Cgil e Uil a sostegno dell'aera industriale di Priolo e, in particolare, della vertenza Lukoil. Lo slogan della manifestazione è'industriamoci insieme per costruire il futuro'. All'iniziativa dei sindacati partecipa anche il presidente di Confindustria di Siracusa, Diego Bivona, oltre a sindaci di Siracusa e provincia e deputati regionali e nazionali. I manifestanti sono arrivati davanti la sede della Prefettura. Nel pomeriggio la Uil terrà un presidio a Roma davanti la sede del ministero dello Sviluppo economico durante il confronto con le parti sociali che è stato convocato dal ministro Adolfo Urso per discutere della vertenza Lukoil.