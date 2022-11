Scoperto, nella stazione ferroviaria di Metaponto (Matera), in possesso di circa un chilogrammo di hascisc, un giovane di 19 anni è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Se immessa sul mercato, la sostanza stupefacente - nascosta nello zainetto del giovane - avrebbe fruttato circa diecimila euro. Il 19enne è stato trasferito in carcere