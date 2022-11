Ruba in un grande magazzino a Catania, preso finisce ai domiciliari

Nel tardo pomeriggio di ieri, personale delle MotoVolanti in servizio di controllo territorio, nel transitare per Via Etnea, veniva contattato dal capo reparto di uno noto grande magazzino del centro il quale segnalava che poco prima era stato consumato un furto e che il responsabile stava per uscire proprio in quel momento. I componenti della pattuglia, quindi, intercettavano il malfattore e, dopo un breve inseguimento a piedi, riuscivano a bloccarlo, nonostante opponesse una veemente resistenza.

Il malvivente, noto pregiudicato, aveva occultato merce per un valore di circa 1.200 € all’interno di uno zaino di cui lo stesso si era disfatto nel corso della breve fuga e che era stato recuperato dai poliziotti. Tutta la refurtiva veniva riconsegnata al legittimo proprietario. A seguito dei fatti di cui si è reso autore, l’uomo veniva arrestato per i reati di tentato furto aggravato e per resistenza a pubblico ufficiale; di ciò veniva data notizia al P.M. di turno che disponeva di sottoporre l’arrestato alla misura degli arresti domiciliari, in attesa di giudizio direttissimo.