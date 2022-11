Ucraina, Padolòyak: la guerra può finire prima della liberazione dei territori

Il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak ha affermato in un briefing con i giornalisti che la guerra potrebbe finire prima che l'Ucraina liberi tutti i territori con mezzi militari.

Podolyak ha commentato così la dichiarazione del capo di stato maggior americano Mark Milley secondo cui è molto bassa la probabilità di liberazione militare di tutti i territori occupati dai russi, compresa la Crimea.

Secondo il consigliere presidenziale, se l'esercito russo perde una grande città, ad esempio Lugansk, che è stata occupata per otto anni ed è anche un simbolo per Mosca, ciò porterà a processi irreversibili tra l'élite politica della Federazione Russa e della società: "E in questo modo, la guerra può finire anche prima di liberare tutti iterritori occupati con mezzi militari. Perché se sarà liberata una grande città, la Russia avrà perso la guerra", ha detto Podolyak.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha menzionato la necessità di rilanciare negoziati tra Mosca e Kiev durante una telefonata con l'omologo russo Vladimir Putin in cui ha affermato che il prolungamento della guerra in Ucraina comporta molti rischi. Lo rende noto Anadolu. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky annuncia su Twitter di aver avuto un colloquio telefonico con Ankara. I due leader hanno "accolto con favore l'estensione dell'accordo sul grano. Ho ringraziato (il presidente turco) per il sostegno alla nostra iniziativa 'Grano dall'Ucraina' e ho assicurato che l'Ucraina rimarrà un garante della stabilità alimentare", ha spiegato Zelensky, aggiungendo che "si è parlato anche di sicurezza e cooperazione energetica".

Papa Francesco in un'intervista alla Stampa alla vigilia della sua visita ad Asti, afferma che la pace in Ucraina "è possibile. Però bisogna che tutti si impegnino per smilitarizzare i cuori. Dobbiamo essere tutti pacifisti. Volere la pace, non solo una tregua che magari serva solo per riarmarsi", e conferma la disponibilità del Vaticano a "fare tutto il possibile per mediare e porre fine al conflitto in Ucraina".

Il Pontefice sottolinea a questo proposito che la Segreteria di Stato del Vaticano "lavora e lavora bene e sta valutando qualsiasi ipotesi e dando valore a ogni spiraglio che possa portare verso un cessate il fuoco vero, e dei negoziati veri". Nel frattempo, "siamo impegnati nel sostegno umanitario al popolo della martoriata Ucraina, che porto nel cuore insieme alle sue sofferenze - spiega - E poi cerchiamo di sviluppare una rete di rapporti che favorisca un avvicinamento tra le parti, per trovare delle soluzioni. Inoltre, la Santa Sede fa quello che deve per aiutare i prigionieri".