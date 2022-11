Modica, al Teatro Garibaldi il Premio Oscar Nicola Piovani apre la stagione musicale

Al Teatro Garibaldi di Modica prende il via la nuova stagione musicale con 10 appuntamenti. Il primo eccezionale evento, che ha bruciato il botteghino in appena due giorni, sarà “Note a margine” con lo straordinario Nicola Piovani domenica 20 novembre alle ore 18.30. “Note a margine” è un racconto musicale che ripercorre il cammino artistico del compositore e che, come in immaginarie stazioni di un viaggio tra le note, rivive memorie, esperienze, aneddoti ed incontri con personaggi come Federico Fellini, i fratelli Taviani, Roberto Benigni, Bigas Luna e tanti altri, tasselli di un mosaico che raccontano di una vita fatta di cinema, teatro, letteratura e, naturalmente, musica.

Un racconto appassionato che incrocia le sonorità di tre strumenti: il pianoforte suonato dal maestro Piovani, il sax di Marina Cesari e il contrabbasso di Marco Loddo.