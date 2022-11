Marsala, 74enne muore schiacciato dalla pala meccanica che guidava

Mortale incidente sul lavoro a Marsala. Un uomo di 74 anni è morto schiacciato dalla pala meccanica che stava guidando, mentre stava risalendo da una cava. Improvvisamente il mezzo si è capovolto, intrappolandolo. E' accaduto in contrada Santo Padre delle Perriere, nella periferia Sud della città. L'allarme è stato lanciato dal figlio. E' stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre l'uomo da sotto la pala meccanica. Sono in corso indagini dei carabinieri per far luce sul caso.