Turismo nel Sud est siciliano, avviati promettenti contatti con Malta

Confcommercio Scicli, facendo seguito all’incontro tenutosi nelle scorse settimane a Malta, puntato a valorizzare l’incoming turistico, ha effettuato un ulteriore confronto con il sindaco Mario Marino. Per l’occasione, il presidente sezionale, Daniele Russino, ha invitato a partecipare il presidente regionale Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti, già presente al vertice nell’isola dei Cavalieri, nel corso del quale era stato preso atto dell’interesse degli operatori turistici maltesi di potenziare la propria presenza sul territorio del Sud Est. “Con Marino, ancora una volta – afferma Russino – abbiamo valutato quale possa essere il tenore dei progetti da avviare di concerto per sviluppare un percorso che migliori la presenza dei flussi turistici sul nostro territorio, non solo cittadino ma anche e soprattutto comprensoriale. Siamo convinti che solo facendo sistema si potranno raggiungere traguardi adeguati e all’altezza della situazione”. Il presidente regionale Manenti aggiunge: “Ringrazio l’Amministrazione comunale di Scicli, con in testa il sindaco, per la disponibilità. Si intensificano relazioni, progetti di sviluppo locale e di rigenerazione che ci consentono di guardare avanti con maggiore consapevolezza delle nostre potenzialità, pur a fronte di un periodo tormentato come quello che tutti stiamo affrontando. Vogliamo andare avanti, seguendo l’idea dei Distretti urbani commerciali che ci possono garantire uno scenario diverso, e senz’altro migliore, rispetto a quello attuale. Parliamo di turismo, inoltre, per la capacità che c’è stata di interagire con varie realtà maltesi che hanno dimostrato tutto il loro interesse nei confronti della nostra isola. E questa è una occasione che dobbiamo cercare di cogliere al volo”.

NELLA FOTO, da sinistra: Manenti, Marino e Russino