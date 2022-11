“Il trauma e il corpo in Gestalt Therapy”: la presentazione del nuovo libro dell’Istituto Gestalt a Palermo, Catania, Ragusa

Arriva in libreria a novembre 2022 il libro “Il trauma e il corpo in Gestalt Therapy”, scritto da Simona Gargano e pubblicato da Pensa Multimedia, frutto delle ricerche dell’Istituto Gestalt Therapy Kairos, che

ne ha già programmato la presentazione il 25 novembre a Palermo, il 26 novembre a Catania e il 9 dicembre a Ragusa. L’Istituto Gestalt Therapy Kairos, diretto da Giovanni Salonia (nella foto), con la consulenza scientifica di Valeria Conte e Antonio Sichera, opera dal 1979 nell’ambito della formazione e della ricerca in psicoterapia della Gestalt sia a livello nazionale che internazionale, e ha fondato la prima Scuola di

specializzazione in Psicoterapia della Gestalt in Italia, oggi presente a Ragusa, Roma e Venezia. Il volume “Il trauma e il corpo in Gestalt Therapy” presenta in particolare il contributo originale ed efficace della Gestalt Therapy alla comprensione e alla cura del trauma. «Il presente contributo - scrive Simona Gargano nell’introduzione - si focalizza maggiormente sul trauma complesso, inteso come esperienza che interrompe il naturale armonico dispiegarsi dell’esistenza, vissuta in età evolutiva e caratterizzata da una natura eccessivamente soverchiante o eccessivamente deficitaria. La scelta di tale prospettiva si colloca nel contesto delle più recenti scoperte nell’ambito della psicotraumatologia, che dimostrano come il trauma evolutivo si configuri come sostrato comune alle diverse manifestazioni della sofferenza umana, rivelandosi, quindi, elemento centrale da considerare nel trattamento delle varie forme del disagio psichico.

«Il libro - conferma Giovanni Salonia nella quarta di copertina - chiarisce in modo serrato, articolato e documentato come la Gestalt Therapy, nell’elaborazione dell’Istituto GTK, possieda un corpo teorico e

clinico che si configura come una prassi terapeutica consolidata e sperimentata per il lavoro con le esperienze traumatiche».