Lavori pubblici, scuole e parcheggi appaltati a Modica

Grazie ai progetti dell’Amministrazione Abbate, oggi è stato possibile appaltare a Modica tre opere di fondamentale importanza. Due, realizzati grazie ai fondi di Agenda Urbana, riguardano le scuole dell’obbligo (sostituzione degli infissi interni ed esterni ed efficientamento energetico per gli Istituti Raffaele Poidomani -Plesso Falcone e Piano Gesù), una la viabilità (realizzazione parcheggio via Sacro Cuore). Per i due plessi l’obiettivo è sempre lo stesso che è stato per gli altri già sottoposti a rinnovamento: creare una scuola indipendente energicamente e soprattutto eco sostenibile. Nuova tipologia di riscaldamenti, nuovi infissi, pannelli solari. Insomma sono proiettate nel futuro. Non vi è ombra di dubbio che grazie a questi lavori che si sommano a quelli già effettuati in altri edifici scolastici, il patrimonio immobiliare scolastico modicano sia il più all’avanguardia in provincia da un punto di vista energetico. Adesso l’obiettivo è continuare anche con il resto dei comuni della provincia di Ragusa, bisognosi come non mai di questo tipo di interventi”. L’altra importante opera appaltata è il secondo parcheggio di Via Sacro Cuore realizzato con fondi comunali e progettazione interna: “Sarà pavimentato con basole di pietra, illuminato e potrà contenere fino a 50 auto. Si andrà a sommare a quello già realizzato nei pressi del parco giochi e sarà di grandissimo aiuto per alleggerire il caos parcheggi che si registra un po’ in tutto il quartiere Sorda. Modica continua così a raccogliere i frutti del lavoro svolto dalla mia Amministrazione nel settore dei lavori pubblici”.