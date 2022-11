Controlli dei carabinieri nel Palermitano, tre persone denunciate

I carabinieri della Compagnia di Misilmeri hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, a Marineo e Godrano, nel Palermitano. A Marineo, sono state denunciate due persone di 32 anni e 24 anni accusate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso delle perquisizioni personale e domiciliare, sono stati trovati circa 150 grammi tra hashish e marijuana e 1.800 euro in contanti. Durante i controlli stradali ad un automobilista è stato trovato nella vettura un coltello di 36 centimetri. Il conducente è stato denunciato per porto abusivo d'armi. La droga sequestrata è stata trasmessa al laboratorio analisi del Comando Provinciale di Palermo per le analisi.