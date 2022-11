Acate, confisca delle auto utilizzate per abbandonare rifiuti in strada

Sulla scia dei comuni di Ragusa e Santa Croce Camerina, anche quello di Acate adotta misure drastiche per contrastare l'abbandono indiscriminato dei rifiuti in tutto il territorio, dove discariche grandi e piccole continuano a proliferare.

Il sindaco Giovanni Di Natale è un fiume in piena : “Dopo aver disposto la sanzione di 500 euro per chi viene sorpreso a gettare rifiuti, dopo aver installato telecamere fisse e fototrappole mimetizzate in varie zone del nostro territorio – spiega - la Giunta Comunale ha deliberato la confisca del mezzo con cui lo zozzone compie il reato. Un ulteriore inasprimento delle sanzioni che speriamo scoraggi questi incivili che danneggiano l’ambiente e creano un enorme danno economico e d’immagine all’intera comunità”.

Non è un bello spettacolo, purtroppo, constatare come sono ridotte le immediate periferie e alcune contrade, mentre l'oscar dell'inciviltà va sicuramente a coloro che deturpano la zona rivierasca nonostante il grande impegno della ditta Busso.