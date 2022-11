Pozzallo sbarcati nella notte 147 migranti: casi di ipotermia e collassi

Sono sbarcati a Pozzallo 147 migranti messi in salvo a una trentina di miglia sud est di Pozzallo da due motovedette della Guardia costiera, la Cp 323 con 62 a bordo e la Cp 325 con 85 a bordo. Le condizioni meteomarine sono molto difficili e il mare sta montando: l'intervento della Guardia costiera ha evitato che si consumasse l'ennesima tragedia. Alcuni migranti in forte stato di disidratazione hanno riferito che non bevevano da alcuni giorni. Diversi casi di ipotermia fino al collasso hanno imposto un trasferimento urgente in ospedale con il 118. I paesi di provenienza delle persone messe in salvo sono Egitto e Bangladesh. Al porto di Pozzallo il luogo di sbarco e' al buio: anche in questa occasione, come avvenuto spesso nelle ultime settimane, non e' arrivata la torre faro. Due le ambulanze messe a disposizione (Croce rossa e Misericordie). In banchina Usmaf e Asp, qualche volontario e forze dell'ordine con dirigente questura e coordinamento Prefettura. Una persona soccorsa con il 118 e che ha avuto una crisi convulsiva dovuta a grave ipotermia, ora sta bene. Immediatamente disponibili i pullman per i trasferimenti in hot spot; nessun gazebo invece a protezione di sbarco e controlli in banchina