I danni del maltempo a Pachino, Spada (Pd) presenta una mozione all'Ars

Una mozione urgente per chiedere al governo regionale di dare immediata attuazione alle disposizioni della dichiarazione di stato di emergenza, in merito agli episodi alluvionali dell’ultimo periodo che, nel Siracusano, hanno riguardato Pachino.

A presentarla, il deputato regionale del Pd, Tiziano Spada, con i colleghi Michele Catanzaro e Dario Safina, i quali evidenziano come, a un mese dalla dichiarazione di stato di crisi generato dal maltempo che ha investito il territorio siciliano da settembre, causando danni per milioni di euro, il governo regionale non abbia ancora avviato gli interventi necessari per affrontare, gestire e superare l’emergenza.

Nello specifico, la mozione impegna il governo regionale “ad adottare, nell’ambito delle rispettive competenze, anche in raccordo con il governo nazionale, tutti i provvedimenti e le azioni necessarie, finalizzate al riconoscimento e alla destinazione con carattere d’urgenza dei ristori commisurati alle richieste pervenute dai Comuni, anche in ordine alla quantificazione dei danni subiti dai privati nelle province di Trapani, Siracusa e Agrigento a seguito degli eventi alluvionali”.