Covid, i contagi aumentano nel Ragusano: sono quasi 800

Non si ferma la curva dei contagi che sono, ancora una volta, in salita nel Ragusano. Nel report Asp del 19 ottobre i positivi sono quasi 800, per l'esattezza 792: 777 si trovano in isolamento domiciliare, 15 ricoverati in ospedale. Non ci sono nuovi decessi per cui il numero dei morti è sempre di 630. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 5 Acate, 27 Chiaramonte Gulfi, 67 Comiso, 1 Giarratana, 23 Ispica,

226 Modica, 1 Monterosso, 48 Pozzallo, 252 Ragusa, 12 Santa Croce Camerina, 48 Scicli, 67 Vittoria,