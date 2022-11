Per la Genovese Umberto Siracusa sfida interna con la Amici del Volley, il tecnico Italia: gara difficile ma vogliamo fare punti

Dopo la netta vittoria di sabato scorso a Enna, la Genovese Umberto Volley Siracusa torna a giocare in casa. Per la quarta giornata del campionato di serie C di pallavolo femminile, ospiterà domani, domenica 20 novembre, alle 16,30 al PalaCorso la Amici del Volley, squadra di Giarre che, in classifica, la precede di un punto. Entrambe hanno già osservato il turno di riposo. “Sarà una partita complicata contro una squadra esperta – dice il tecnico Francesco Italia – Affronteremo una compagine che non nasconde le sue velleità di alta classifica. Noi però non intendiamo fare da vittime sacrificali e cercheremo in tutti i modi di far punti, anche se non potremo contare su due giocatrici importanti come Vanessa Perticone e Marta Farinella, che sono ancora infortunate. In settimana abbiamo lavorato molto sulla fase di attacco, specie per trovare i ritmi giusti che sono alla base dell’intesa tra palleggiatrici e schiacciatrici. Pur non essendo ancora al meglio della condizione atletica, daremo il massimo per provare a vincere questa partita”. La Genovese Umberto conta anche sul sostegno del pubblico amico per superare l’ostacolo giarrese e cogliere punti preziosi per il prosieguo del campionato.