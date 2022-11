A Palermo dal 2 al 4 dicembre il villaggio del Contadino

Dalla mattina dal 22 novembre i palermitani potranno vedere il cantiere per la realizzazione del villaggio del contadino di Coldiretti che aprirà dal 2 dicembre dalle 9 e fino al 4 dicembre a piazza Castelnuovo, piazza del Teatro Politeama e le vie limitrofe, che accoglierà anche i bambini per far conoscere il lavoro dei contadini grazie al quale si produce il cibo sano e genuino. Nel capoluogo arriveranno migliaia di agricoltori dalle diverse regioni, assieme al presidente di Coldiretti Ettore Prandini, per apprendere la biodiversità e la sostenibilità dell'agricoltura italiana, il modello basato sulla distintività e la qualità del made in Italy agroalimentare, lo spirito imprenditoriale dei giovani agricoltori e le frontiere dell'innovazione.Per i tre giorni di manifestazione si alterneranno esponenti istituzionali, rappresentanti della società civile e studiosi che, all'indomani delle elezioni politiche, discuteranno su esclusivi studi e ricerche elaborate per l'occasione dalla Coldiretti sui temi della crisi energetica scatenata dalla guerra, dell'alimentazione e dei rischi connessi all'affermarsi di modelli di consumo omologanti, a partire dall'arrivo sulle tavole del cibo sintetico a minacciare la salute dei cittadini e la sopravvivenza stessa del Made in Italy agroalimentare, ma anche di sostenibilità, ambiente e salute.Ci saranno gli animali salvati dall'estinzione grazie al lavoro di generazioni riconosciuto e sostenuto dai "Sigilli" diCampagna Amica con la più grande opera di valorizzazione dellabiodiversità contadina mai realizzata in Italia.Il Villaggio Coldiretti di Palermo è anche l'unico posto al mondo dove per l'intero week end tutti potranno vivere per unavolta l'esperienza da gourmet con il miglior cibo italiano al100% a soli 8 euro per tutti i menu preparati dai cuochi contadini che hanno conservato i sapori antichi del passato. Spazio alle aziende Campagna Amica dove acquistare direttamente dagli agricoltori le golose tipicità e le eccellenze agroalimentari di Filiera Italia e i prodotti dalle aziende diagricoltura sociale impegnate nel reinserimento socio lavorativodi soggetti disagiati, disabili o problematici, nell'educazione ambientale e nei servizi alle comunità locali. Sarà anche possibile fare la "Spesa sospesa", l'iniziativa di solidarietà lanciata da Campagna Amica per donare prodotti agroalimentari100% italiani alle famiglie bisognose.Un intero settore - dice Coldiretti - è dedicato alla pettherapy e al ruolo degli animali nella cura del disagio. Ma al Villaggio verrà realizzato anche il primo giardino terapeutico-sensoriale, gli orti con i tutor e lo spazio Generazione agricoltori dedicato alle idee dei giovani imprenditori agricoli che fanno innovazione nel Paese. Per la prima volta si potrà andare a scuola di olio extravergine italiano nell'oleoteca e nell'enoteca del Villaggio, dove si potranno degustare cocktail all'extravergine, vini e birra agricola, o seguire le lezioni di agricosmesi con i trucchi di bellezza della nonna.