Spara contro telecamera della vicina di casa: denunciato a Caltanissetta

Infastidito dalle telecamere della vicina gli ha sparato contro con un fucile ad aria compressa. E' successo in via Sant'Anna, a Caltanissetta. A chiedere l'intervento dei carabinieri è stata la donna, che ha segnalato che qualcuno stava cercando di distruggere le telecamere di sorveglianza sulla facciata della sua abitazione con pietre e altro. Al loro arrivo i carabinieri hanno notato che in effetti c'era un uomo, poi accertato essere il vicino di casa di 57 anni, che aveva sparato alle telecamere con un fucile ad aria compressa di libera vendita. I militari sono quindi entrati in casa sua e dopo essersi fatti consegnare il fucile e una fionda, lo hanno segnalato all'autorità giudiziaria per danneggiamenti.