Messina, Auteri chiede aiuto ai tifosi per poter battere l'insidioso Potenza

Il Messina del floridiano Gaetano Auteric è costretto a vincere domani in casa contro il Potenza per uscired alle sabbie mobili della classifica. Si tratta di una partita insidiosa contro avversari imprevedibili.

“La squadra sta bene dal punto di vista fisico e mentale ha detto il tecnico peloritano - Abbiamo giocato una buona partita a Pescara e con un po’ più di concretezza avremmo portato a casa un punto importante. Domani affrontiamo un avversario altrettanto forte, anche se non al livello del Pescara. Il Potenza ha un organico importante, giocatori di spessore e di esperienza. Noi però giochiamo in casa e dobbiamo fare una partita molto intensa, martellante. Ci avviciniamo a un momento del campionato in cui avremo una serie di gare molto importanti, quasi determinanti, per indirizzarci su una strada migliore. La squadra sta bene dal punto di vista mentale. Per vincere - aggiunge Auteri - bisogna fare una prestazione molto forte, intensa, determinata. Abbiamo giocatori duttili come Fazzi, Konate e Fioranim ma dobbiamo essere più risoluti, in alcune situazioni in cui dovremmo vedere meglio e determinare meglio ultimo passaggio e ultimo controllo. Creiamo tanti presupposti per essere pericolosi e poi ci perdiamo in un bicchiere d’acqua. Ci manca il quid, la scelta sicura. Però la squadra è in salute, questo è poco ma sicuro”.

“Serve il contributo di tutti, anzi io mi aspetto che vengano i tifosi perché è il momento di volere bene a questa squadra - conclude Auteri - al di là di quelle che possono essere le polemiche. Dobbiamo ricordarci tutti il ruolo che abbiamo. Ci sono dei momenti in cui le critiche e i disaccordi si mettono da parte e deve prevalere la passione".