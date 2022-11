Calcio di Eccellenza. Il Modica ospita il Comiso con assenze importanti: non ci saranno Pellegrino e Sangarè

Tempo di derby a Modica. ‘Straprovinciale’ contro il Comiso, domenica, per la rivincita della Coppa Italia, quando i verdarancio eliminarono i rossoblù al termine di un’infinita serie di calci di rigore, risolta poi dal tiro dei portieri. La bella e nitida vittoria di Lentini, con il poker di reti agli aretusei, è stata un’iniezione di enorme fiducia, dopo lo scivolone casalingo di 13 giorni fa con l'Acquedolcese. Il Modica, ha dimostrato a Lentini di avere galloni e credenziali da protagonista. “Abbiamo un unico imperativo, quello di portare a casa i 3 punti; anzi, di tenere in casa nostra i 3 punti”. Infonde e ha fiducia, Giancarlo Betta (nella foto), l’allenatore del Modica.

Al termine di una settimana dove, da un lato, si è rivisto l’atteggiamento giusto dei giocatori, dall’altro si sono registrate defezioni ‘pesanti’, soprattutto in mezzo. Sangarè e Pellegrino, non saranno della partita e per Gaspare Pellegrino, purtroppo, la soluzione al problema non sembra dietro l’angolo. Mancheranno loro e mancherà anche Aquino; per il ‘centrale’ argentino, un risentimento che gli impedisce di poter far parte del roster per il derby. Non c’è, ovviamente, Viglianisi che ha iniziato il percorso verso il recupero. Ci sono però, tutti gli altri.

“Ho detto e confermo di avere visto lo spirito giusto; come nostra abitudine, abbiamo profondo rispetto di ogni avversario che scende in campo contro di noi ed anche se al Comiso mancherà un ‘fuori categoria’ come Valerio, loro sono bravi, veloci, tatticamente ben messi e, soprattutto, capaci di far male anche alle ‘grandi’ come hanno già dimostrato. Fa poco testo la loro partita di domenica scorsa. Anzi, non deve far testo”. “Sono velocissimi davanti – spiega Betta – e questo, in un terreno come il nostro, diventa un problema. Dovremo stare molto attenti come squadra e non solo come reparto di terza linea. Li abbiamo già incontrati ed il fatto di non averli battuti -ma non abbiamo perso sul campo- dice tutto sull’oggettivo spessore dei nostri avversari. Sarà importante avere il giusto atteggiamento sin da subito, dal calcio di inizio”. Questi i convocati del Modica :

Portieri:

Incatasciato, Misseri G.

Difensori:

Agosta, Butera, Carpinteri, La Cognata, Musso, Sigona, Scrugli, Vindigni.

Centrocampisti:

Coria, Misseri S., Prezzabile, Riela, Terranova.

Attaccanti:

Abbate, Agodirin, Falco, Lorenzo, Micoli, Pandolfo

Modica-Comiso, domenica 20 Novembre 2022 ore 15.00, XI giornata del campionato di Eccellenza Sicilia, girone B, stadio ‘Vincenzo Barone’.