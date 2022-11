Il Catania cerca l'allungo a +13 a Lamezia, Ferraro: "Partita importante ma non decisiva"

Non è sicuramente il Lamezia a far paura al Catania, a + 10 dala Calabresi e sempre più lanciati verso la promozione, ma le condizioni atmosferiche per la sfida di domani (fischio d'inizio ore14,30) al 'Guido d'Ippolito', dove le previsioni portano pioggia durante l'attesissimo match. Allo stadio è previsto sold out, con oltre mille tifosi rossazzurri al seguito che sperano nel successo degli Etnei e mettere così una pietra tombale al campionato di serie D.

A gettare acqua sul fuoco dell'entusiasmo è l'allenatore Ferraro: " È una partita importante ma non decisiva, la affrontiamo nel migliore dei modi. Sono queste, probabilmente, le gare più semplici da preparare per un allenatore. Abbiamo un gruppo sano, un ambiente altrettanto sano e lavoriamo in funzione dell’obiettivo del Catania: è un approccio fondamentale. Chi subentra, tra i nostri, potrebbe giocare titolare anche dall’inizio ed entrando spesso assicura un cambio di marcia che fa la differenza: anche calciatori che potrebbero giocare in C a volte vanno in tribuna, ho la fortuna di avere un organico straordinario. Il Lamezia Terme? Esprime un calcio propositivo, con attaccanti esterni bravi nell’uno contro uno: è una squadra forte. Per noi è un’ulteriore opportunità di dimostrare il nostro valore”.