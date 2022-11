Preso a Floridia Bramante: dovrà scontare cumulo di pene in semilibertà

Lo hanno prelevato ieri sera nella sua abitazione di via Marina di Melilli per scontare un cumulo di pene relative alla detenzione di una pistola ed allo spaccio di droga. E' finito in carcere Sebastiano Bramante, 35 anni, di Floridia. L'uomo con una serie di pendenze giudiziarie e personaggio conosciuto dalle forze dell'ordine per i suo trascorsi, difeso dall'avvocato Natale Vaccarisi, dovrà scontare 2 anni e 2 mesi per i fatti legati alla droga e 5 mesi per le armi. Alternerà la condanna tra la cella ed il psto di lavoro, perchè il Tribunale di sorveglianza di Catania, ha accolto l'istanza del difensore di Bramante, e gli ha accordato la semilibertà. L'avvocato Vaccarisi aveva chiesto per il suo cliente l'adffidamento in prova ai servizi sociali, Istanza rigettata per i precedenti di Bramante con la giustizia. Significa che il floridiano, che ufficialmente fa il cuoco, durante il suo orario di lavoro resterà fuori dal carcere e la notte dovrà dormire con i reclusi di Cavadonna.