Auto e trattore in collisione sulla Rosolini - Pachino: 4 donne ferite ( LE FOTO)

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto questa sera verso le 19, sulla strada Provinciale 26 , Rosolini - Pachino, dopo la cantina Elorina in direzione Pachino. Un trattore che procedeva in direzione Rosolini, è entrato in collisione con un'auto con quattro donne a bordo, una era alla guida. Al momento non si conoscono le cause dello scontro. Mentre il grosso mezzo si è messo di traverso sulla carreggiata, le donne sono rimaste intrappolate nella Nissan Juke di colore amaranto. All'interno del veicolo si sono aperti tutti gli airbag, salvano di fatto la vita delle quattro donne. La strada è rimasta bloccata al transito dei veicoli in entrambe le carreggiate per oltre un'ora. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 che hanno preso e messo nelle barelle le ferite. Nessuno, dalle prime informazioni, sarebbe in pericolo di vita. Ovviamente sotto choc, ma illeso il conducente del trattore a sei ruote. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i carabinieri della stazione di Pachino per i rilievi del caso.