Al via le iniziative di ProModica 1977: si comincia con le manifestazioni di Natale

“E’ Natale a Modica” questo il claim delle manifestazioni che si terranno a Modica dal 7 dicembre al 6 gennaio, organizzate dalla ProModica 1977, in collaborazione con il Comune di Modica. Una occasione per visitare la Città. Nonostante il rinvio alla prossima primavera della manifestazione ChocoModica , per tutte le festività di Natale, Modica si colorerà di festa grazie alla ProModica di cui è presidente Luigi Galazzo. La ProModica 1977 è nata dopo che, nei mesi scorso, la Pro Loco - costituita da Raffaele Galazzo nel 1977 - è passata di mano senza alcuna concertazione con chi l'ha rappresentata per diversi anni, vale a dire Luigi Galazzo. La prima iniziativa della ProModica 1977 è quella che riguarda il Natale, un banco di prova in un momento complicato della vita amministrativa della città. Dopo due anni di pandemia è tornato il desiderio di sentire l’atmosfera della festa. Un programma ricco di eventi in cui saranno protagonisti, le eccellenze locali, i dolci tipici, il cioccolato, il Bio, gli artisti di strada, le giostrine, la musica e soprattutto la gioia di rivedere i sorrisi in ognuno di noi. In attesa del ChocoModica e in occasione del Natale, saranno allestiti degli stand in cui si potranno gustare i prodotti di eccellenza, tra cui il cioccolato e i dolci tradizionali modicani. Anche i più piccoli saranno protagonisti con la casa di Babbo Natale, in cui si potranno donare dei giocattoli, che saranno confezionati e regalati a bambini che lo desiderano, grazie alla collaborazione con Casa Don Puglisi, Crisci Ranni e l’Arca. Nel corso della manifestazione si svolgeranno degli eventi collaterali, il 16-17 e 18 dicembre in collaborazione con il Bio Consorzio Val di Noto, dodici stand allestiti per il “NaturalBio Food in Sicily”, fra i quali si snoderanno spazi dedicati alle esperienze sensoriali, per una vera full – immersion nel mondo BIO e NATURALBIO, per accontentare i palati più esigenti e le menti più curiose. In Piazza Matteotti, si potranno visitare i mercatini di Natale, le giostrine e il grande albero di Natale.