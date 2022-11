Tennis a Solarino: Denis Valente e Beatrice Ricci si contenderanno gli ultimi 15.000 dollari dell’ITF

Sarà derby azzurro anche in finale dell’Archigen Cup, come nelle semi due italiane lotteranno per il massimo risultato.

Denis Valente (ottava del seeding) e Beatrice Ricci (sesta del seeding) scenderanno in campo domani, domenica 20 novembre alle 9, per contendersi gli ultimi 15,000$ dell’ITF di Solarino. Questo pomeriggio hanno battuto, rispettivamente, la ceca Ivana Sebastova (una battaglia chiusa da Valente 6-3 2-6 7-6 affrontando la seconda miglior giocatrice del torneo) e Anastasia Abbagnato (nona del seeding battuta col punteggio 3-6 1-6).

Il titolo del doppio ha invece già due vincitrici italiane. Samira De Stefano e Camilla Gennaro si sono infatti aggiudicate al tie break (per 5-7 6-4 8-10) il match contro la coppia svizzero-ceca composta da Nicole Gadient e Ivana Sebastova. Per loro è arrivato a Solarino il primo titolo di doppio in carriera.

E proprio l’ITFW15 di Solarino è stato oggi anche tramite per ricreare un incontro tra il professionismo e le scuole tennis. Al termine della propria finale Denis Valente è stata applaudita, ha firmato autografi e diventata protagonista di alcuni selfie, con piccolissimi e giovani allievi dell’ASD Wimbledon di Floridia del maestro Salvatore Amenta.

“E’ stata una splendida giornata di aggregazione all’insegna del tennis - ha spiegato il maestro siciliano -. Occasioni come queste rappresentano un momento particolarmente significativo per ogni allieva o allievo di scuola tennis, Per questo credo l’ITF di Solarino, nel nostro piccolo contesto territoriale, debba essere maggiormente attenzionato da chi pratica e insegna il nostro sport”.

“Nonostante la piacevole sinergia con l’amministrazione del Comune di Solarino, che ha portato in visita ai campi diverse classi delle scuole medie, devo ammettere che la presenza sugli spalti non è stata soddisfacente - ha tenuto a dichiarare il direttore dell’ITF World Tennis Tour di Solarino Renato Morabito -. E devo registrare con dispiacere la visita di una sola delle tantissime scuole tennis che fra la provincia di Siracusa, Catania e quella di Ragusa, avrebbero potuto approfittare del torneo per trascorrere una splendida giornata vedendo qualche incontro nel fine settimana. Visto l’ingresso gratuito mi farebbe particolarmente piacere ospitare i maestri con i loro allievi”.

MELLA FOTO, da sinistra: Galletta, Ceraolo, Sebastova, Gadient, Morabito, Gennaro, De Stefano, Maugeri[85507]