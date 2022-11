Polizia locale di Modica, Carpentieri: pochi agenti e sicurezza pubblica a rischio

Vigili urbani a Modica, una specie in via di estinzione. Organico ridotto al lumicino e nessuna soluzione in prospettiva. Ma l'argomento va affrontato. Lo ritiene necessario il consigliere comunale della Lega, Mommo Carpentieri. “Non è possibile continuare a mettere a rischio la sicurezza pubblica e far finta che la carenza del personale, in forza alla Polizia Municipale di Modica, non sia un problema da affrontare immediatamente. Si continua ad ignorare l’argomento - afferma Carpentieri - andando avanti ed affidandosi agli sforzi costanti che la Polizia Locale continua a compiere per garantire le decine di funzioni giornaliere di cui è competente. E’ tempo di prendersi le proprie responsabilità e garantire sicurezza a questa città. E’ tempo che il Commissario Straordinario del Comune prenda in carico la questione e trovi una soluzione ad un problema che dura da anni. Più volte ho sottolineato l’importanza che il Corpo svolge al servizio dell’Ente di Palazzo San Domenico e soprattutto dei cittadini. Ecco, tale servizio negli anni, mette sempre più a dura prova l’operato dei Vigili Urbani rimasti in carica a svolgere le proprie mansioni nonostante i mille problemi”. E’ quanto dichiara il Consigliere comunale di Modica, Mommo Carpentieri vista l’inerzia che si continua a registrare sulla carenza di personale in forza al Corpo di Polizia Locale.

“Inutile elencare tutte le funzioni fondamentali che il Corpo quotidianamente svolge a servizio della collettività. Basti ricordare che l’operato della Polizia Municipale non si completa con la sola viabilità ma che in gran parte si svolge negli uffici. Questo significa anche meno agenti in strada e pattuglie, spesso, composte da una singola unità costrette al doppio del lavoro e del rischio per non far mancare la propria presenza sul territorio. Quello che si teme – conclude Carpentieri – è che tra qualche anno - o, addirittura, tra pochi mesi - il Corpo sarà soltanto un ricordo e per questo l’invito che rivolgo al Commissario Domenica Ficano è quello di avviare urgenti provvedimenti a favore del rimpinguamento di tale organo di controllo indispensabile per la sicurezza dei cittadini. Basti ricordare che l’intero Corpo di Polizia Locale garantisce ogni giorno servizi di viabilità, annonari, rurali, edili, cimiteriali ed altro ancora. Per tale motivo chiedo urgentemente al Commissario Straordinario di fare tutto il possibile per trovare una soluzione alla carenza di agenti di polizia Municipale. Non possiamo assistere imperterriti al declino di tale Corpo mentre altri comuni vicini pubblicano bandi e concorsi per continuare a garantire servizi efficienti ai propri cittadini”.