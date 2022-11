Violento temporale nel Siracusano, pioggia e grandine a Lentini

Un violento temporale si è abbattuto questa mattina nella zona nord della provincia di Siracusa. Verso le 8,30 una bomba d'acqua ha colpito il tratto autostradale della Siracusa - Catania, all'altezza degli svincoli di Lentini e Carlentini. Pioggia e grandine hanno reso intransitabile la carreggiata anche per la presenza di grandine. Molti i veicoli che hanno dovuto arrestare la marcia per mancanza di visibilità. La pioggia abbondante fino alle porte di Catania. Temporale mezz'ora dopo anche nel capoluogo con pioggia e vento. Le previsioni meteo non lasciano ben sperare. La Protezione civile siciliana ha lanciato l'allerta meteo gialla e adesso il maltempo si sta spostando verso sud, fino a toccare la provincia di Ragusa. E' consigliabile evitare gli spostamenti in auto nelle aree interessate da questi forti temporali. A Siracusa la pioggia è stata preceduta da tuoni e lampi.

Una schiarita è prevista verso le 13, quando la pioggia dovrebbe cessare. Il mare è forza 5 anche per il vento che soffia a 35 chilometri l'ora.