Scicli, arrestato dai Carabinieri un 16enne: è accusato di spaccio di droga

Un minorenne di Scicli è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di spaccio di stupefacenti. Nella notte di mercoledì scorso i militari della Tenenza di Scicli, nel corso di un servizio, finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un minore trovato in possesso di circa 32 grammi di hashish, un bilancino di precisione e un taglierino, nonché la somma contante di 30 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta provento di spaccio. Il minore, 16 anni, alla vista dei militari ha tentato di darsi alla fuga a piedi ma è stato raggiunto e condotto negli Uffici della Tenenza ove, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso della sostanza stupefacente e del materiale necessario per lo spaccio “ambulante”, il tutto opportunamente celato con altro materiale e custodito all’interno di un marsupio. Il ragazzo è stato ammesso ai domiciliari dal Tribunale per i minorenni di Catania.