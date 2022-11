Senegalese ricercato bloccato dalla polizia ad Acireale

ella mattinata odierna, nel corso dell’ordinaria attività di controllo del territorio, personale del Commissariato di Acireale in servizio di Volante, in quella via Carmignano, sottoponeva a controllo un’autovettura FIAT Bravo a bordo della quale viaggiava un cittadino senegalese (classe 1968).

Agli esiti della verifica effettuata presso gli archivi informatici dal personale della Sala Operativa del Commissariato, l’uomo risultava essere persona da ricercare, in quanto colpito da ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma.

In particolare, il senegalese è stato riconosciuto colpevole, in via definitiva, del reato di ricettazione, per il quale deve scontare un anno, 7 mesi e 28 giorni di reclusione ed era ricercato dallo scorso 17 ottobre 2022.

Dopo gli adempimenti di rito, il ricercato veniva associato presso la Casa Circondariale Piazza Lanza di Catania, per ivi rimanere ristretto.