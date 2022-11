Commise un furto in una farmacia di Castelvetrano: arrestato a Salemi

I Carabinieri della Stazione di Salemi hanno arrestato un pregiudicato, di 26 anni, nato a Palermo e residente a Castelvetran. L'uomo, con numerosi precedenti a suo carico, in particolare contro il patrimonio, era stato denunciato per un furto in danno di una farmacia di Castelvetrano, nonché perché accusato di aver saccheggiato un appartamento a Campobello di Mazara.

In entrambi i casi, i Carabinieri erano risaliti a lui attraverso le testimonianze di alcuni cittadini e le immagini di videosorveglianza. Nell'anno in corso è stato arrestato dai militari della Stazione di Salemi a seguito delle continue violazioni alla Sorveglianza Speciale dagli stessi documentate, finendo agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. A seguito dell'odierno provvedimento si aprono per lui nuovamente le porte del carcere "Pietro Cerulli" di Trapani, dove lo stesso dovrà scontare la pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione.