Palermo, al Museo delle Marionette prorogata fino al 30 novembre la mostra su Pinocchio

Ci sarà ancora tempo fino al 30 novembre per visitare al Museo delle Marionette di Palermo la mostra Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino. A cura dell’illustratrice Eva Christine Schenck e della casa editrice Torri del Vento, la mostra raccoglie le suggestive illustrazioni tratte dal volume Le avventure di Pinocchio, pubblicato dalla casa editrice siciliana e autorizzata dalla Fondazione Collodi. In edizione limitata (soltanto 100 esemplari numerati), il libro di Collodi edito nel 2020 presenta alcune peculiarità che lo rendono unico.

Il testo è tratto dall’Edizione Critica edita dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi in occasione del Centenario di Pinocchio (1983), a cura di Ornella Castellani Pollidori con il patrocinio dell’Accademia della Crusca. La biografia di Carlo Collodi è la versione vidimata dalla Fondazione Collodi. Gli incipit sono di Pietro Bongiorno in arte Petrus, amanuense e Tesoro umano vivente per l’ars scriptoria, che ha utilizzato un inchiostro creato appositamente per Pinocchio di Torri del Vento edizioni.