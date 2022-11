Voleva farla finita e si lancia dal balcone a Naro: è grave

Una donna di 73 anni si è lanciata dal balcone del secondo piano della sua abitazione a Naro in provincia di Agrigento. Una tragedia che, almeno per il momento, non si è compiuta dato che l’anziana è rimasta viva nonostante il violento impatto al suolo. La donna è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Le sue condizioni sono disperate. E' politraumatizzata ed è stata intubata nel reparto di Rianimazionedell'ospedale nisseno.