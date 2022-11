Occupazione di suolo pubblico, tre locali sanzionati a Catania

La Squadra della Polizia Amministrativa di Catania ha permesso di controllare 5 esercizi pubblici dislocati nelle aree di via Teatro Massimo, via Sangiuliano, via Coppola, via Vasta, via Etnea e zone limitrofe sanzionandone tre per ampliamento abusivo di suolo pubblico.

Per gli altri due esercizi pubblici oggetto di controllo, si sono resi necessari ulteriori approfondimenti e l’esame dei documenti di cui il titolare era sprovvisto e che dovrà produrre in visione nella giornata di domani negli uffici della Polizia Amministrativa. Per uno degli esercizi, inoltre, saranno approfondite alcuni aspetti di natura igienico-sanitaria emersi nel corso dei controlli eseguiti nelle cucine.

In relazione a quanto già accettato ed quanto potrebbe emergere all’esito di approfonditi accertamenti che saranno svolti nei giorni a venire sulle altre risultanze emerse nel corso dei controlli eseguiti nella serata di ieri, è al vaglio degli uffici della Polizia Amministrativa l’adozione di ulteriori provvedimenti sanzionatori sui locali controllati

Nel corso dei controlli sono state identificate e controllate complessivamente 65 persone e 22 veicoli e contestate diverse violazioni del Codice della Strada.