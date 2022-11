Un gol di Marco Palermo fa sognare il Catania, poi il Lamezia agguanta il pareggio

In un campo ai limiti della praticabilità. è durato poco più di un quarto d'ora il sogno del Catania di portare a casa i 3 punti da Lamezia Terme. Dopo un primo tempo di studio da parte degli etnei, è stato l'ex Siracusa, Marco Palermo a realizzare il gol del vantaggio dei rossazzurri in avvio di ripresa. Nel primo tempo da segnalare una traversa colpita dal Lamezia con Terranova con il portiere già battuto. Al 62' i padroni di casa raggiungono il pareggio con un tiro dalla distanza di Emmanouil che trova una leggera deviazione che inganna l'estremo difensore del Catania. Un punto che lascia invariata la classifica con. il Catania a + 10 rispetto agli inseguitori calabresi. Soddisfatto a fine gara il tecnico Ferraro. "Non era facile giocare in un campo così pesante. Mi complimento con i miei ragazzi per la buona prestazione di oggi pomeriggio".