Il Messina fermato in casa sull' 1 a 1 dal Potenza, la panchina di Auteri è a rischio

Il Messina non riesce a superare il Potenza, seppur giocando buona parte della gara in superiorità numerica. E' finta 1 a 1 al 'Franco Scoglio" tra la delusione dei tifosi peloritani. Era stato il Messina a passarein vantaggio al 43' con Fafana che era riuscito a mettere in rete mentre era da solo indisturbato nell'ara piccola dei lucani.

Nella ripresa il Potenza prende coraggio e trova l' 1 a 1 al 74',Buona azione sulla destra del Potenza, Del Sole punta il proprio marcatore e spostatosi il pallone sul mancino, con precisione, batte Lewandowski nell’angolino basso lontano. Negli ultimi minuti Auteri butta nella mischia Curiale, Iannone spostato a destra crea una buona occasione all 81′, ma ancora una volta manca l’uomo al momento giusto e al posto giusto a centro dell'area. Situazione difficile per i peloritani con la panchina di Auteri a rischio.