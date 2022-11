A causa del maltempo, il previsto sbarco dei migranti, un centinaio circa, al porto di Pozzallo, avverrà al porto di Augusta. In tutto sono circa 500 i profughi tratti in salvo dalla macchina dei soccorsi. Le motovedette della Guardia costiera, dopo avere trasbordato i naufraghi da un motopeschereccio trasformato in carretta del mare, stanno facendo rotta in direzione Augusta.